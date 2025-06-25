شكرا لقرائتكم خبر عن الإطارات قد تقتلك.. المرور تُحذر السائقين وتكشف أخطر الأخطاء الشائعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالأربعاء، 25 يونيو 2025 03:00 ص
حذرت الإدارة العامة للمرور، من خطورة عدم الانتباه لعدم فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ووضعت الإدارة ارشادات لتجنب انقلاب السيارات ومنها:
1- العمل على تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.
2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.
3- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.
4- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.
5- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.
6- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.
7- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق.
8- اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث.
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