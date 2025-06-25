شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 بعد اعتماد النتيجة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للعام 2025، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور مصطفى طه عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة 83.14%.

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وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 19 طالبًا وطالبة، حيث تراوحت درجاتهم بين 280 و278 من إجمالي 280 درجة.

وجاءت قائمة الأوائل على النحو التالي:

الأول: فلوباتير عماد محروس سعد سلام – الخصوص – مدرسة منارة الكرداسي الخاصة – 280 درجة

الثاني: حنين محمد سعيد موسى عبد الرحمن – طوخ – مدرسة عمر بن الخطاب ت.أ بالعمار – 279.5 درجة

الثالث: ياسمين محمد عبد الله السيد – بنها – مدرسة مرصفا الإعدادية بنات – 279 درجة

الرابع: ريهام أيمن عبد المنعم محمود – القناطر الخيرية – مدرسة أزهار الدلتا الحديثة لغات – 278.5 درجة

الرابع مكرر: علي إسلام عبد الرحمن سامي – طوخ – مدرسة نقيب محمد ياسر يوسف لغات – 278.5 درجة

الرابع مكرر: عمر سعيد محمد إبراهيم خليل نوار – طوخ – مدرسة كفر علوان ت.أ – 278.5 درجة

الرابع مكرر: ميرنا الطوخي إبراهيم عبد السميع – شبين القناطر – مدرسة شوقي يونس الرسمية لغات – 278.5 درجة

الخامس: هنا محمد عبد الحي محمد – بنها – مدرسة مرصفا الإعدادية بنات – 278 درجة

الخامس مكرر: أبو زيد أحمد أبو زيد الدسوقي شرف – بنها – مدرسة الشبان المسلمين الخاصة لغات – 278 درجة

الخامس مكرر: يارا أحمد عبد الرحمن أحمد الحجار – الخانكة – مدرسة الأوائل الخاصة (عربي) ع.م – 278 درجة

الخامس مكرر: محمد إسلام السيد السعيد مصطفى – بنها – مدرسة الشهيد محمد حسيني ع. بنين – 278 درجة

الخامس مكرر: آية طه حسن محمود – قليوب – مدرسة طنان ع. بنات – 278 درجة

الخامس مكرر: يوسف محمد عبد المنعم بحيري – مدرسة الشهيد زاهر صابر ت.أ ع. بنين – 278 درجة

الخامس مكرر: آمال سعيد رمضان شديد – طوخ – مدرسة طنط الجزيرة ع. بنات – 278 درجة

الخامس مكرر: ملك رامي عبد العزيز أحمد – بنها – مدرسة كفر العرب ع.م – 278 درجة

الخامس مكرر: زياد محمد السيد سالم حميد – كفر شكر – مدرسة الشهيد محمد إمام ع. المشتركة – 278 درجة

الخامس مكرر: مريم رجب أحمد رجب أحمد – بنها – مدرسة كفر العرب ع.م – 278 درجة

الخامس مكرر: عُدي وائل محمد إبراهيم شحاتة – العبور – مدرسة راجاك الخاصة لغات – 278 درجة

الخامس مكرر: حمزة محمد السيد يوسف عوض – شبين القناطر – مدرسة شبين القناطر الرسمية لغات – 278 درجة

وأجرى محافظ القليوبية اتصالًا هاتفيًا بالطالب الحاصل على المركز الأول، هنأه خلاله بحصوله على الدرجة النهائية (280 من 280)، بنسبة نجاح 100%.