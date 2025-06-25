شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 الفصل الدراسى الثانى بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 الفصل الدراسى الثانى، بعد اعتمادها من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 83.14%، ذلك بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية، كما حرص المحافظ علي تقديم التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل بالشهادة الإعدادية بالقليوبية.

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وكشف مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جري العمل على إنهاء إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، واعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مشيرا إلى أن الكنترول المركزي للمحافظة استغرق وقتًا طويلًا نظرًا للعدد الكبير للطلاب، الذي يصل إلى 120 ألف 547 طالب وطالبة في 12 إدارة تعليمية.

تمنى وكيل وزارة التعليم لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية التوفيق، مؤكدا أن أعمال التصحيح والمراجعة والرفع جرت على أعلى مستوى من الدقة والمراجعة.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أنه لم يحدث تسريب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ولم تخرج نتيجة واحدة حتى الآن أو قبل الاعتماد الرسمي، وبعدها مباشرة سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثانى على موقع مديرية التربية والتعليم كالتالى: https://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/Natigaa.aspx، وبمجرد اعتماد النتيجة من محافظ القليوبية سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القليوبية عبر الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية

- إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب كما هو مدون بشهادة الميلاد.

- اختيار المرحلة الدراسية (الإعدادية).

- تحديد الصف الثالث الإعدادي.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني.

- الضغط على زر "عرض النتيجة"

بعدها ستظهر النتيجة بشكل كامل متضمنة درجات الطالب في جميع المواد الدراسية.

أما عن توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني، فجاءت على النحو التالي:

- اللغة العربية: 40 درجة

- اللغة الإنجليزية: 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- العلوم: 20 درجة

ويبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الثاني: 140 درجة، ويتم احتساب المجموع النهائي لطلاب الصف الثالث الإعدادي بناءً على مجموع الفصلين الدراسيين بحد أقصى 280 درجة موزعة كالتالي:

- اللغة العربية: 80 درجة

- اللغة الإنجليزية: 60 درجة

- الرياضيات: 60 درجة

- العلوم: 40 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

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