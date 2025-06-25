شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد عمال الجيزة: تشريعات ما بعد ثورة 30 يونيو أنصفت الطبقة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، رئيس نقابة النقل العام، أن ثورة 30 يونيو تعدها جموع الطبقة العاملة الانطلاقة الجديدة لإدارة فكر العمل النقابى، الذي استجاب لتوجيهات الدولة وإرادتها القوية نحو إعادة إعمار البلاد بشكل متطور، يتواكب مع قطار التنمية السريع في كل مسارات الحياة، وبسرعة فائقة وجودة هائلة.

وأضاف كامل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن رؤية القيادة السياسية نحو نشر التنمية والعمران في الجمهورية الجديدة كانت مميزة لأبناء الطبقة العاملة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث بنية التشريعات العمالية، بدءا بقانون التنظيمات العمالية، مرورا بتشريع التأمينات، ثم قانون العمل المعاصر، وهي القوانين التي جاءت لتنظم شكل العمل النقابي والعمالي، وتقر الحقوق والواجبات لكافة أطراف الإنتاج، لتواكب اتجاه الدولة نحو شراكة جديدة مع القطاع الخاص، الذي أصبح معادلة هامة في الاقتصاد القومي.

وتابع كامل: أن تمثيل العمال في غرف صناعة القوانين، وخاصة من خلال رئاسة ووكالة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضوية لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، جاء انطلاقا من دور التنظيم النقابي كشريك في الحركة الإنتاجية، مشيرا إلى أن ذلك تزامن مع انتشار الأيدي العاملة في كل ربوع الدولة، تعمر وتبني في الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها وهيأ لها المناخ الرئيس عبد الفتاح السيسي، صوت الإرادة الداعمة لمصر الحديثة، وصوت مصر والعرب القوي الحكيم.

وأكد أن استعادة مصر لدورها العمالي الرائد على المستوى العربي والأفريقي والدولي لم يأت مصادفة، بل جاء نتيجة المشاركة الفعالة للعمال في كل المشروعات القومية العملاقة، التي غيرت ملامح مصر في أقل من 11 عاما، وكذلك استجابتهم السريعة لتغيرات سوق العمل المتطور، من خلال إحياء مناهج التدريب من أجل التشغيل، وهو ما كان له الأثر الأكبر في خفض معدل البطالة إلى 6.4%.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين أطراف الإنتاج، في ظل تشريعات توافقت مع نصوص اتفاقيات ومعايير منظمة العمل الدولية، صاحبه مردود إيجابي، حيث ساهم في انخراط الشباب بسوق عمل القطاع الخاص، لا سيما بعد إقرار مواد الحرية النقابية، وتجريم سخرة العامل، وإلغاء الفصل التعسفي، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، حفاظا على مضمون وقيمة حقوق العمل والعمال.

وقال كامل إن مكتسبات الشارع النقابي والعمالي من ثورة 30 يونيو متعددة الجوانب والإيجابيات، موجها التحية والتقدير للطبقة العاملة على ما قدمته من تضحيات في شتى المجالات.

ودعا جموع الطبقة العاملة إلى تعزيز التكاتف والتلاحم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته الثاقبة والاستباقية، في الإعداد الجيد للتصدي لمشاريع الهدم والفوضى، التي تحاول قوى الشر والإرهاب بث سمومها في الوقت الراهن، قائلا: "سنظل في حالة تأهب واصطفاف خلف دوران عجلة التنمية والإنتاج، ومهما بلغت التحديات، سنظل شعبا وقيادة وجيشا وشرطة وعمالا يدا واحدة في خدمة مصر الحديثة".