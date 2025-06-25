شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن أهمية المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى "صحة أفريقيا" تأتى فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بقطاعات الدولة المختلفة والاهتمام بالصناعة وتوطينها فى مصر.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال لقاء خاص لقناة إكسترا نيوز، أن أجهزة التنفس الصناعى بالمعرض تصنيع محلى بالكامل، بالإضافة للأشعة التليفزيونية، وبوادر لتصنيع أجهزة خاصة بالرنين المغناطيسى والأشعة المقطعية، ومستهلكات العمليات قدرات صناعية تعتبر هى الأقوى على مستوى القارة.

وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات من الرئيس السيسى منذ 8 سنوات دخلت فى إنشاء قاعدة وبنية تحتية معلوماتية ضخمة، بها كل ما يخص المواطن المصرى وجزء من هذه المعلومات صحية خاصة بالمريض، وبالتالى التطبيقات الخاصة بالتشخيص المبكر والدقيق واستحداث أنواع جديدة من الدواء بالذكاء الاصطناعى، والتطبيب عن بعد، وكل هذه تفيد صانع القرار بالبيانات الضخمة التى تنفيذها عبر مبادرة 100 مليون صحة والمبادرات الرئاسية.

وأوضح خالد عبد الغفار، أن مصر الدولة الأولى والوحيدة على مستوى القارة الأفريقية والتى لديها 91% من حجم احتياجاتها فى الدواء يتم تصنيعه فى مصر.