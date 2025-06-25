شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مكافحة الإدمان: نحرص على الارتقاء بدور الشباب وتنفيذ أنشطة لرفع الوعى بخطورة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو عثمان حرص صندوق مكافحة الادمان علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم حتى الآن أكثر من 34 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وأيضاً المشاركة المستمرة بكافة الفعاليات القومية والعالمية ومنتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات، والذي يعقد سنوياً بمقر مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا.

واشار الدكتور عمرو عثمان إلى أن الهدف من إطلاق الأنشطة الرياضية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، التأكيد على أهمية دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازى مع تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة التعاطى وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد /رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية

جاء ذلك خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

حيث تم اطلاق مهرجان العاصمة الإدارية وتتضمن إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار " الاستثمار في الوقاية ..أنت أقوى من المخدرات "، وتنفيذ أنشطة وألعاب رياضية مرتبطة برفع الوعى بخطورة التعاطي في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وتم على هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم، وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس، وغيرها من المعتقدات الخاطئة.



جانب من الفاعليات



انت أقوى من المخدرات



الشباب يحتفل باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



اطلاق مهرجان العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



وزير الشباب والرياضة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشهدان فعالية اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات



وزير الشباب والرياضة خلال حفل اليوم العالمى لمكافحة المخدرات



فاعليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



صورة جماعية للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



خلال فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمخدرات



حضور فاعليات اليوم العالمى للمخدرات



جانب من فعالية اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



جانب من فعالية اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات