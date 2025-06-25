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رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد القافلة الطبية بمستشفى العباسية للصحة النفسية

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رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد القافلة الطبية بمستشفى العباسية للصحة النفسية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:30 م

تفقد الدكتور حموده الجزار؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ القافلة الطبية المقامة داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية  حيث استقبلة أثناء الزيارة الدكتورعماد مشالي مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ مثمناً هذا التعاون البنَّاء وهذه الجهود المثمرة ؛ والتي تؤكد التكامل بين الخدمات الطبية المختلفة .

وأكد الجزار أن القافلة الطبية المقامة على مدار ثلاثة أيام ؛ بدءاً من يوم الإثنين ؛ وتنتهي يوم الأربعاء ؛ تتم بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية ؛ وذلك لتوقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء والعاملين بالمستشفى ؛ للحاجة الماسة للإطمئنان على الحالة الصحية للنزلاء بالمستشفى . إيماناً بتكامل الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المستشفى ؛ بالإضافة إلى العاملين والمترددين عليها.

أضاف أن القافلة الطبية تشمل تخصصات : الباطنة ؛ الصدرية ؛ النساء ؛ الجلدية ؛ الجراحة ؛ والعظام - بالإضافة إلى وحدة متنقلة للمعمل ؛ والأشعة السينية .

متابعاً حديثه؛ لم تتوقف خدمات القافلة على ذلك ؛ بل شملت أيضاً مشاركة فرق المبادرات الرئاسية ؛ وعيادة متكاملة للأشعة المقطعية ؛ بالإضافة إلى الماموجرام ؛ للكشف المبكر عن سرطان الثدي .

مختتماً زيارته بالشكر الدكتور مدير المستشفى؛ على التنسيق الكامل؛ وهذا التعاون ؛ والذي نتج عنه هذا الحدث الطبي ؛ مؤكداً أنه سوف يتكرر بصفة دورية ؛ إيماناً من سيادته بالمسئولية الطبية تجاه النزلاء والعاملين بالمستشفى .

كما تقدم بالشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية بالقاهرة ؛ الذي يسعى جاهداً أن يجوب كافة المناطق التي تحتاج إلى إقامة قوافل طبية داخل القاهرة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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