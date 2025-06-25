شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: نسعى لتحصين وعي الشباب ضد الإدمان عبر التوعية والمشاركة الفاعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي ,وزير الشباب والرياضة "ما نشهده اليوم يعكس اهتمام الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في وعي الإنسان وبناء قدراته، وهو ما يتجلى في دعم القيادة السياسية لجهود الوقاية والتوعية وحماية الشباب من كافة المخاطر، وفي مقدمتها المخدرات".

وأضاف:"نحن في وزارة الشباب والرياضة نولي اهتماماً بالغاً بحماية الشباب من كافة التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها آفة تعاطي المخدرات، ونؤمن بأن الوقاية تبدأ بالتوعية والمشاركة، ومن هنا يأتي دورنا في دعم المبادرات التوعوية والرياضية التي تعزز المفاهيم الإيجابية، وتحصّن وعي الشباب ضد الإدمان، من خلال أدوات فاعلة كالماراثونات والأنشطة التفاعلية، بالشراكة مع مؤسسات الدولة المعنية، ونعمل على تمكين الشباب ليكونوا جزءًا من الحل، لا مجرد متلقين".

وتابع:"وزارة الشباب والرياضة تعمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة صندوق مكافحة الإدمان، لنشر ثقافة الوعي والوقاية من خلال الرياضة، والتي تُعد أداة فاعلة في تحصين النشء وتعزيز قدراتهم النفسية والجسدية، وتحقيق التنمية المتوازنة التي يتطلع إليها وطننا".

وأكد "صبحي" على حرص وزارة الشباب والرياضة على أن تكون الرياضة جزءاً أصيلاً من منظومة الوقاية المجتمعية، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية بالشكل المشرف الذي نشهده اليوم هو تجسيد حقيقي لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان.

أشار وزير الشباب إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرات يشكل تجسيداً لرؤية الدولة في بناء الإنسان المُعاصر والقادر على مواجهة التحديات، مؤكداً على أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي منهج حياة وقاعدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنجاح الفردي.

جاء ذلك خلال فعالية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وشهد وزير الشباب والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حيث تم اطلاق مهرجان العاصمة الإدارية وتتضمن إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار " الاستثمار في الوقاية ..أنت أقوى من المخدرات "، وتنفيذ أنشطة وألعاب رياضية مرتبطة برفع الوعى بخطورة التعاطي في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وتم على هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم، وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس، وغيرها من المعتقدات الخاطئة.



الشباب يحتفل باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



اطلاق مهرجان العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



وزير الشباب والرياضة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشهدان فعالية اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات



وزير الشباب والرياضة خلال حفل اليوم العالمى لمكافحة المخدرات



فاعليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



صورة جماعية للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



خلال فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمخدرات



حضور فاعليات اليوم العالمى للمخدرات



جانب من فعالية اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



جانب من فعالية اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات