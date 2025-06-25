شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتابع آليات تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة بكرداسة والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنفيذ مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، وذلك بحضور المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومسؤولي صندوق التنمية الحضرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما في المناطق ذات الأولوية.

وناقشت نائب المحافظ خلال اللقاء عددًا من الخطط التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار تنفيذ حزمة مشروعات التنمية المتكاملة، والتي تتضمن: دعم التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين البنية التحتية والخدمات، التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحسين إدارة الخدمات العامة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الجدول الزمني لتحديث مخططات التطوير والتحسين بمدينتي كرداسة والبدرشين.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة سرعة إسناد الأعمال إلى المكتب الاستشاري المتخصص لتحديد الاحتياجات المطلوبة، والشروع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بوضع المخطط في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت نائب المحافظ أن المخطط سيتضمن تحديد التدخلات ذات الأولوية على المستوى المحلي، إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية شاملة، لفهم النظام الاقتصادي واحتياجات المحافظة بصورة أعمق.

وفي ختام الاجتماع، أكدت نائب المحافظ أهمية التعاون مع شركاء التنمية والعمل على دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على أرض الواقع.

حضر اللقاء رؤساء مراكز ومدن كرداسة والبدرشين، ومسؤلي وحدة التطوير الحضري بديوان عام المحافظة.