شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مهرجان العاصمة الإدارية تحت شعار الاستثمار فى الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وفي إطار سلسلة الفعاليات للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إطلاق مهرجان العاصمة الإدارية وتتضمن إطلاق ماراثون رياضي تحت شعار " الاستثمار في الوقاية ..أنت أقوى من المخدرات "، وتنفيذ أنشطة وألعاب رياضية مرتبطة برفع الوعى بخطورة التعاطي في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وتم على هامش الماراثون الرياضي تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الشباب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم، وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس، وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

حضر الفعاليات الدكتور كريم حسن همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، وميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وممثلي الوزارات المعنية، ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 1000 شاب وفتاة



الشباب يحتفل باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



اطلاق مهرجان العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



وزير الشباب والرياضة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشهدان فعالية اليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات



وزير الشباب والرياضة خلال حفل اليوم العالمى لمكافحة المخدرات



فاعليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



صورة جماعية للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات



خلال فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للمخدرات



حضور فاعليات اليوم العالمى للمخدرات



جانب من فعالية اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



جانب من فعالية اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات



جانب من حفل اليوم العالمى لمكافحة المخدرات



مهرجان الاستثمار فى الوقاية