شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البساتين: 328 ألف فدان منزرعة بالمانجو فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ولاء سمير يسري، الباحث بقسم بحوث الفاكهة الاستوائية بـ معهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية أن المانجو ستبقى دائمًا "ملكة الفاكهة" حتى مع ظهور فواكه جديدة، كونها معشوقة الملايين في كل مكان، موضحة أن مساحة زراعة المانجو في مصر بلغت 328 ألف فدان وفقًا لآخر الإحصائيات.

أضافت أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد يبلغ 4.6 طن، ما يجعل الإنتاج السنوي يتجاوز مليونًا و43 ألف طن، ومضيفة أن مصر بدأت تزايد نسب التصدير بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت من 33 ألف طن في عام 2015 إلى 150 ألف طن في العام الماضي، و هذه الزيادة تُعد مؤشرًا مبشرًا.

أوضحت يسرى أن فترة الربيع، تعد أكثر الفترات حساسية وحرجًا، حيث يحدث فيها انتقال مفاجئ من البرد الشديد إلى الحرارة، ما يسبب صدمة للنبات، و أن التذبذبات الحرارية الكبيرة بين الليل والنهار، والتي لوحظت بشدة في شهر أبريل الماضي، تؤثر على التزهير وبداية العقد وتسبب تساقطًا كبيرًا في التزهير والعقد.

وأضافت أن هذه الفترة تؤثر سلبًا على معدلات الإنتاجية، حيث أدت لانخفاض الإنتاج بنسبة 40% في عام 2021، مشددةً على ضرورة القيام بكافة المعاملات الفنية لتجنب هذه الآثار السلبية قدر الإمكان، على الرغم من صعوبة التحكم الكامل في المناخ، مؤكدة أن بعض المعاملات يمكن أن تقلل الضرر، وأن النبات بحاجة إلى حالة غذائية قوية لمواجهة الإجهاد والتذبذبات الحرارية، فالشجرة القوية تكون أكثر قدرة على المواجهة من الشجرة الضعيفة.

أشارت إلى أنه من أخطر العوامل التي تسبب تساقط العقد في هذه الفترة هي عدم انتظام الري، و أن الري في منتهى الأهمية والخطورة، مشددة على ضرورة انتظام الري وعدم نقص رطوبة التربة، موضحة أنه في حال حدوث جفاف في التربة مع الحرارة العالية، سيحدث تساقط، وأن الحل لا يكمن في التغريق ولا التعطيش، بل في الحفاظ على معدلات ثابتة يومية بانتظام.

وأكدت أن توقيت الري يجب أن يكون في الصباح الباكر أو بعد الظهيرة، أي بعد أن تختفي الشمس الشديدة، لأن الري في عز الحرارة قد يسبب ضررًا للنبات.

و لفتت يسرى إلى إمكانية رش هيدروكسيد الكالسيوم (الجير المطفي) على الأشجار والثمار لتقليل ضرر لفحة الشمس المباشرة، و أن ذلك يعمل على تكوين طبقة عازلة على الأوراق، و أنه يمكن أيضًا تغطية الثمار بالأوراق لحمايتها من ساعات الشمس الشديدة، لتقليل الضرر عليها.