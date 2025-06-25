شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: قضينا تماما على البرنامج النووي الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم قضوا تماما على البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكر نتنياهو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مضيفا: "العالم كله شهد إيران تهتز على وقع ضرباتنا". وواصل نتنياهو: "قضينا على محور الشر الإيراني"، مضيفا أنهم سيواصلون مهمتهم في القضاء على حماس.