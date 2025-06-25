شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نعمل مع شركائنا فى الشرق الأوسط من أجل منطقة أكثر أمنا والان مع تفاصيل الخبر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صريحا بشأن عدم قبول امتلاك إيران سلاحا نوويا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت تامي بروس: "نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط من أجل منطقة أكثر أمنا ". وتابعت: "ندين الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس في دمشق".