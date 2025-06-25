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الخارجية الأمريكية: نعمل مع شركائنا فى الشرق الأوسط من أجل منطقة أكثر أمنا

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الخارجية الأمريكية: نعمل مع شركائنا فى الشرق الأوسط من أجل منطقة أكثر أمنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 09:34 م

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صريحا بشأن عدم قبول امتلاك إيران سلاحا نوويا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت تامي بروس: "نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط من أجل منطقة أكثر أمنا ". وتابعت: "ندين الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس في دمشق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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