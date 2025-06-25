شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني يهنئ شعبه بالانتصار على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وقال الرئيس الإيراني إن إسرائيل بدأت الحرب وإيران أنهتها بنجاح، كاشفا عن استعداده لحل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية. ولفت إلى أن حربا مدتها 12 يوما فرضت على إيران بسبب مغامرة إسرائيل.