شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني يهنئ شعبه بالانتصار على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 24 يونيو 2025 09:21 م
هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وقال الرئيس الإيراني إن إسرائيل بدأت الحرب وإيران أنهتها بنجاح، كاشفا عن استعداده لحل القضايا الخلافية مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية. ولفت إلى أن حربا مدتها 12 يوما فرضت على إيران بسبب مغامرة إسرائيل.
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