شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نطالب بوقف فورى وشامل لحرب الإبادة على أكثر من مليونى فلسطينى محاصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 24 يونيو 2025 09:05 م
طالبت حماس بوقف فوري وشامل لحرب الإبادة على أكثر من مليوني فلسطيني محاصر في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
كمال طالبت بتدخل فوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف المجازر في قطاع غزة.
وأكدت حماس أن نقاط توزيع المساعدات فى غزة مصائد للموت، مشددة على أنها تستخدم لإدارة التجويع.
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