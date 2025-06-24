شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد للأمير تميم إدانة مصر لأى انتهاك يمس قطر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يؤكد للأمير تميم إدانة مصر لأى انتهاك يمس قطر.. الرئيس يشيد بكفاءة الدفاع الجوى القطرى فى التصدى للهجوم الإيرانى.. والجانبان يبحثان التنسيق للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة.. ومصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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