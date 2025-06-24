شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى نائب رئيس الوزراء الصربى لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيفيتسا داتشيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق، لتفعيل سُبل التعاون فى كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدى العاملة، وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية، داخل سوق العمل الصربى، تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التى شهد توقيعها – فى يوليو الماضى - الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، خاصة فى مجال العمل والتوظيف.

وأوضح الجانبان على عُمق العلاقات بين البلدين، حيث تعمل الحكومتان على ترجمة ذلك إلى مشروعات وشراكات ملموسة فى مختلف القطاعات، وهو ما ظهر جليًا خلال لقاء دولة السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، فى القاهرة، مع نظيره الصربى، جورو ماتسوت،مطلع الشهر الجارى.

وناقش الوزير جبران مع الوزير الصربى تفعيل التواصل المشترك، لسرعة تنفيذ خطة الربط الإلكترونى بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدى العاملة، وضمان استدامتها والحفاظ على حقوقها، والإلتزام بواجباتها، وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة المصرية إلى تلبية إحتياجات سوق العمل الصربى الكوادر الماهرة.

وشهد الاجتماع فيلم تسجيلى عن تطوير منظومة التدريب المهنى ومدى التطور الذى تشهده مراكز التدريب فى كل المحافظات، واجراءات الفحص المهنى وقياس مستوى المهارة وتوعية العمالة بحقوقها وواجباتها قبل السفر.

جدير بالذكر أن الوزير جبران كان قد إلتقى مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكى وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية لتفعيل التعاون والتنسيق فى الملفات المُشتركة، وذلك خلال هذا الشهر،فى زيارة لسيادة إلى صربيا،وزيارة لنظيرته الصربية إلى القاهرة.