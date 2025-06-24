شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يحصد المركز الأول على مستوى مصر لأفضل 2% من علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للبحوث ، حصرله على المركز الأول من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصا علميا وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها جامعة ستانفورد الأمريكية.

جاء ذلك في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحا تواجد 100 باحث من المركز القومي للبحوث في قائمة ستانفورد تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

جاء المركز القومى للبحوث فى المركز الأول بعدد 100 باحث حيث أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قِبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (H-Index)، ومؤشر HM المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).