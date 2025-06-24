شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى 20 محافظة الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025 ، فى 20 محافظة وهى: "الإسماعيلية، كفر الشيخ، السويس ، شمال سيناء ، الفيوم ، الشرقية ، مطروح ، البحيرة ، القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية، الوادى الجديد ، بنى سويف ، الدقهلية، بورسعيد ، دمياط ، الغربية، والمنيا، الأقصر، وسوهاج"، وذلك بعد أن اعتمدها المحافظون، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.

وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 20 محافظة:

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس اضغط هنا.. - لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية اضغط هنا..