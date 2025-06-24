شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار غرب العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

قال مراسل القاهرة الإخبارية، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة السورية دمشق، وذلك حسبما أفادت القناة في خبر عاجل لها.

وكان قد هز تفجير كنيسة مار إلياس فى منطقة الدويلعة فى دمشق الأحد الماضي، ما أدى إلى وقوع ضحايا، فيما نقلت وزارة الداخلية السورية أن انتحارياً فجر نفسه داخل الكنيسة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 52 أخرين، بحسب وزارة الصحة السورية.

وقالت الداخلية السورية إن انتحارياً يتبع لتنظيم داعش الإرهابى أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس فى حى الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وأضافت الداخلية السورية: تشير المعلومات الأولية إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.