شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجرى الجديد، أعرب فيها عن خالص تهانيه القلبية، وأطيب تمنياته للرئيس ولجموع الشعب المصرى بهذه المناسبة.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقيته: "يسعدني أن أبعث لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة العام الهجري الجديد، راجين من الله أن يعيدها عليكم بالصحة والتوفيق، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العزيز بمزيد من التقدم والسلام والوحدة. كل عام وفخامتكم بخير."

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية.

ووجّه رئيس الطائفة الإنجيلية كذلك تهانيه إلى وكلاء مجلس النواب، والوزراء، والمحافظين، متمنيًا لهم جميعًا دوام الصحة والتوفيق في خدمة الوطن، وأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام.