شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتواصل مع نظيره الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى تواصل بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوضع الإقليمي اليوم الثلاثاء.

جدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التاكيد علي الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج وباقي الدول العربية الشقيقة، وأدانة أى انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذى أعلن عنه الرئيس الأمريكى، صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الاسرائيلى والايرانى بالاتفاق باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، ولاستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً الي أهمية قيام الجانبين باتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في احتواء التوتر، مؤكداً حرص مصر علي استمرار التنسيق والتشاور مع كافة الشركاء الاقليميين والدوليين لدعم الأمن والاستقرار الاقليمى.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الايرانى على احترام بلاده لسيادة ووحدة وسلامة الاراضى القطرية وجميع دول مجلس التعاون الخليجى، مشددا على التزام بلاده بمبدأ حسن الجوار . وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة العمل على خفض التصعيد في المنطقة.