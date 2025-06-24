شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى: نعتبر دول الجوار والمنطقة أشقاء وليس لدينا أى نية لمواجهتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإيرانى، مسعود بزشكيان، إن بلاده تعتبر جميع دول الجوار والمنطقة أشقاء وليس لديها أى نية لمواجهتهم، مشددا على أن طهران مستعدة للحوار والدفاع عن حقوق الشعب الإيرانى على طاولة المفاوضات.

وأضاف بزشيكان فى اتصال هاتفى مع سلطان عمان، حسبما أفادت قناة (العالم الإيرانية)، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وداعميها كانوا يعولون على إثارة استياء الشعب الإيرانى، مؤكدا أن دولة الاحتلال عجزت عن تحقيق أهداف عدوانها على إيران.

وفى سياق متصل.. أكد الرئيس الإيرانى، مسعود بزشيكان، فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء ماليزيا، أن صمود الشعب الإيرانى بوجه العدوان الإسرائيلى كبد دولة الاحتلال أثمانا باهظة، مؤكدا أن بلاده لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم يخرقه الاحتلال الإسرائيلى.

من جهته قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، أن إيران لديها القدرة للدفاع عن نفسها وأن دولة الاحتلال فهمت هذا الأمر جيدا، معربا عن أمله فى الإسراع فى بدء المفاوضات من أجل تحقيق السلام والأمن فى المنطقة.