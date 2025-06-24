شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وشبورة ونشاط رياح واضطراب ملاحة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 24 يونيو 2025 إلى الأحد 29 يونيو 2025، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وفيما تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح.من (3:2) درجة

شبورة مائية من (8:4 صباحًا) يوم الثلاثاء 24 يونيو قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح من الثلاثاء 24 يونيو إلى الأحد 29 يونيو على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

و يشهد اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفى الصباح الباكر.



ومتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من (8:4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.