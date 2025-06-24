شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: طائرات كانت ستهاجم إيران عادت إلى قواعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني رفيع، بأن بعض الطائرات الحربية التي كانت مخصصة لتنفيذ هجوم على أهداف داخل إيران، قد عادت إلى قواعدها داخل الأراضي الإسرائيلية دون تنفيذ المهام المخطط لها.

وأضافت، أن القرار جاء في اللحظات الأخيرة، على ما يبدو في ضوء التطورات السياسية والتصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التوجيهات صدرت بإعادة تقييم الوضع قبل تنفيذ أي عمليات جديدة.

ويأتى ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتحذيره من أن أى هجوم جديد قد يعتبر "انتهاكًا جسيمًا" للتفاهمات المعلنة.