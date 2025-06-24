شكرا لقرائتكم خبر عن سوبرجيت يفتح خط الساحل الشمالى غدا ويشغل خطوط جديدة فى بعض المناطق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل، عن فتح خط الساحل الشمالي بدءا من غد الأربعاء وإتاحة الحجز من العلمين -مارينا -مرينا 4 -مراقيا -لمربيات -زمردة -اللوتس مع المرور على جميع قري الساحل، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وفتح خطوط جديدة بمختلف المحافظات لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر اسطول من الحافلات المتميزة بالتزامن مع امتلاك الشركة للعديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني لخدمة جمهور الركاب.

مواعيد الذهاب من القاهرة للساحل الشمالى:

7صباحاً

2 ظهراً

5 مساء

مواعيد العودة من الساحل الشمالى / القاهرة:

9 صباحاً

12 ظهراً

9 مساء

كما أعلنت الشركة أنه تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة كالتالي :-

1-خط القاهرة / العلمين / مرسى مطروح والعكس).

الذهاب

عدلى منصور - العلمين - مرسى مطروح ١,٢٥ صباحا.

عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ٧,٤٥ صباحا.

عدلي منصور - العلمين - مرسى مطروح ١٤,٠٠ مساء.

دائري جديد - العلمين - مرسى مطروح ١٧,٤٥ مساء.

العودة

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ١٤,٠٠ مساء

مرسى مطروح - العلمين – القاهرة ۱۷,۰۰ مساء.

2-خط اسكندرية / العلمين / مرسى مطروح والعكس) جزئي خلال موسم الصيف

3-خط المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ والعكس). بالكامل"

الذهاب

السويس - الطور - شرم الشيخ ۲۰,۳۰ مساء

العودة

شرم الشيخ - الزقازيق – المنصورة ۲۲,۰۰ مساء.

4-خط القاهرة قنا / إسنا / أرمنت / (والعكس). "جزئي"

الذهاب

القاهرة - قنا - ارمنت – اسنا ٢٢,٤٥ مساء.

العودة

اسنا - ارمنت - قنا – القاهرة ۲۱,۰۰ مساء.

5-خط القاهرة / أسوان والعكس "جزئي"

الذهاب

عدلي منصور - نادى السكة - الاقصر – اسوان ٢١,٠٠ مساء.

العودة

أسوان - الأقصر – القاهرة ۱۷,۳۰ مساء

6-القاهره /دار السلام-نجع حمادي

الذهاب 10 مساءا من القاهره

العودة 10 مساءا من دار السلام

7- تنشيط و تكثيف الخطوط الدولية الخاصة بالشركة لنقل كل من الأخوة السوريين والأردنيين والليبيين

مواعيد الرحلات لكل من :

سوريا: الاثنين و الثلاثاء 7 مساء

عمان: سبت و ثلاثاء 9 مساء

ليبيا محرم بك (الإسكندرية)

9 صباحاً