شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيرانى لأمير قطر: الضربة على "العديد" لا تعنى مواجهة بين الجارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الضربة الصاروخية على قاعدة العديد الأمريكية ما هي إلا رد فعل على المشاركة المباشرة والعلنية للولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، ولا تعني بأي حال من الأحوال مواجهة بين إيران وقطر الصديقة والشقيقة والجارة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس بزشكيان والشيخ تميم، حسبما ذكرت وكالة "مُهر" الإيرانية للأنباء، حيث أشار الرئيس بزشكيان إلى أن حكومة وشعب إيران يدركان تماما نوايا قطر ومواقفها الودية والأخوية تجاههما، ويُعربان عن امتنانهما العميق لكل الدعم والتعاطف والرفقة من حكومة وشعب قطر.

وقال الرئيس الإيراني، إن طهران كانت تتفاوض لحل المشاكل، ولكن في خضم هذه المفاوضات، تعرضت للهجوم، مشيرا إلى أن إسرائيل أدركت أنه لا يمكن زعزعة استقرار إيران أو غزة أو لبنان أو سوريا ببضع هجمات وتحقيق أهدافها، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيصمد حتى النهاية مدافعا عن حقوقه المشروعة.