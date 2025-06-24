شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الدفاعات الجوية بعد انفجار شمال إيران.. مصادر أمنية إسرائيلية: الأمر انتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع دوي انفجار في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمال البلاد، مشيرة إلى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية الإيرانية في المنطقة.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن إسرائيل نفذت قصفًا جويًا استهدف هدفًا داخل إيران، جاء ذلك عقب محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

فى الوقت ذاته، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قد دخل رسميًا حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن "الأمر قد انتهى"، فى إشارة إلى اختتام جولة التصعيد الأخيرة بين الطرفين.