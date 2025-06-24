شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار فى مدينة بابلسر شمالى إيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، سماع دوي انفجار في مدينة بابلسر شمالي إيران.

وتبادلت إسرائيل وإيران، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق الهدنة بين الجانبين حيز التنفيذ بعد 12 يوما من الحرب بين البلدين ورحبت دول العالم بالاتفاق بين رغم هشاشته، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار بين الطرفين "دخل حيز التنفيذ"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاكه، لكنه عاد وأكد أنه ليس راض على طهران وتل أبيب بعد انتهاك الاتفاق،