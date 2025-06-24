شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب عين شمس تنظم المؤتمر السنوى العاشر لقسم التخدير الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينظم قسم التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، المؤتمر السنوي العاشر للقسم تحت عنوان: "Green Anesthesia and Intensive Care"، وذلك يومي 26 و 27 يونيو 2025.

يأتي هذا المؤتمر العلمي في إطار التوجه الوطني نحو الاستدامة في الرعاية الصحية، وحرص مؤسسات التعليم الطبي والبحث العلمي على دعم أهداف التنمية المستدامة، والحد من البصمة الكربونية للقطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يُشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات التخدير والرعاية المركزة من الجامعات المصرية والعربية والدولية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصحة والتعليم العالي والهيئات العلمية والمهنية ذات الصلة.