شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة المارونية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بحلول رأس السنة الهجرية والان مع تفاصيل الخبر

بعث المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في البلاد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، متمنِّيًا له دوام الصحة والتوفيق في قيادة البلاد نحو مزيد من الاستقرار والازدهار.

وأكد المطران شيحان في بيان رسمي صادر عن الإيبارشية، أنه يتقدم بخالص التهنئة باسم الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، وبالنيابة عن أبناء وبنات الطائفة المارونية المقيمين في مصر والسودان وشمال إفريقيا، وبالأصالة عن نفسه، إلى كافة قيادات الدولة المصرية، وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والوزراء، والسادة المحافظين، وقادة القوات المسلحة والشرطة، وكل أبناء الشعب المصري، بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وأشار المطران شيحان إلى أن مناسبة رأس السنة الهجرية تمثل رمزًا للتجدد الروحي والانطلاقة نحو قيم السلام والرحمة والتآخي التي حملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة من مكة إلى المدينة، داعيًا الله أن يجعل هذه المناسبة فاتحة خير على الأمة المصرية والعالم العربي، وأن يحفظ مصر بلدًا آمنًا مطمئنًا مزدهرًا، تنعم فيه الأديان بالحرية والتعايش، وتظل نموذجًا للتسامح والمواطنة.

وأشاد المطران بما تشهده مصر من خطوات متقدمة في تعزيز أسس العيش المشترك والمساواة بين المواطنين، مؤكّدًا أن العلاقات التي تربط بين الكنيسة المارونية ومؤسسات الدولة المصرية هي علاقات متينة ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر في كافة المجالات، ولا سيما على صعيد تعزيز الحوار الديني والثقافي وخدمة المجتمع.

كما عبر المطران عن تقديره العميق للدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية النسيج الوطني، وفي دعم مبدأ المواطنة وقيم التعددية، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أصبحت نموذجًا عالميًا في تعزيز السلم المجتمعي وإرساء أسس العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم.

وفي ختام البيان، رفع المطران جورج شيحان صلواته من أجل أن يعم السلام أرض مصر، وأن تتحقق آمال الشعب المصري في مستقبل أكثر إشراقًا، مؤكدًا أن الكنيسة المارونية – بكهنتها ومؤسساتها – ستظل دائمًا شريكة في مسيرة البناء والتنمية، ومساندة لكل الجهود التي تسعى إلى خدمة الوطن والمواطنين.