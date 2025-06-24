شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم حفل استقبال الأنبا أولوجيوس فى قطاع كنائس عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مملوءة بالمحبة الروحية والتقدير الكنسي، نظّمت إيبارشية عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، مساء السبت الماضي، حفل استقبال رسمي وشعبي لنيافة الأنبا أولوجيوس، الأسقف العام المعيّن حديثًا لخدمة القطاع، وذلك عقب صلوات رفع بخور عشية التي أقيمت في كنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس الشرقية.

حضور واسع من الأساقفة والكهنة والرهبان وشهد الحفل حضورًا كنسيًا كبيرًا ومميزًا، حيث شارك فيه عدد من أصحاب النيافة الأساقفة من مختلف القطاعات والإيبارشيات، في مشهد جسّد روح الوحدة والمحبة بين أعضاء المجمع المقدس وخدام الكنيسة، ومن أبرز الحضور:

الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس

الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لشرق السكة الحديد

الأنبا مكاري، الأسقف العام لشبرا الجنوبية

الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لشبرا الشمالية

الأنبا سيداروس، الأسقف العام لعزبة النخل والمرج

الأنبا هرمينا، الأسقف العام لشرق الإسكندرية

الأنبا مينا، أسقف ورئيس دير مارجرجس بالخطاطبة

الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين

الأنبا أكسيوس، أسقف المنصورة

الأنبا باخوميوس، أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي

الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لحدائق القبة والوايلي والعباسية

الأنبا مينا، أسقف برج العرب والعامرية

كما شارك عدد كبير من كهنة ورهبان الكنيسة، إلى جانب كهنة كنائس القطاع من عين شمس والمطرية والحلمية، وعدد من الخدام والخادمات، وشعب الكنيسة، في لحظة امتزجت فيها المشاعر بين الفرح والترقب.

كلمات محبة ورسائل رعوية

خلال الحفل، ألقى عدد من الآباء الأساقفة كلمات تهنئة، عبّروا فيها عن محبتهم لنيافة الأنبا أولوجيوس، وثقتهم في قدرته على قيادة القطاع بكل أمانة وحكمة، وتنوعت الكلمات بين التهنئة بالتكليف الجديد، وبين التذكير بالمسؤولية الرعوية الثقيلة، حيث أشار أحد الأساقفة إلى أن "الخدمة في كنائس العاصمة تحتاج إلى قلب أبوي واتزان روحي، وهو ما يتوافر في شخص نيافته".

وأكد نيافة الأنبا يؤانس في كلمته أن حضور هذا العدد من الأساقفة يعكس تقدير الكنيسة للنيافة الجديدة، ودعمها الكامل له في هذه المرحلة، داعيًا له بالتوفيق في مهمته الرعوية الجديدة.

كما حرص الأنبا مارتيروس على التأكيد أن منطقة عين شمس وما حولها من المناطق الحيوية والرعوية الكبيرة، وتحتاج إلى رعاية يقظة وتواصل فعّال، وهو ما يستطيع الأنبا أولوجيوس أن يقدمه بثقة وهدوء.

احتفاء شعبي وترحيب كنسي

عقب الحفل، عبّر عدد من أبناء الكنيسة عن فرحتهم الكبيرة بالأسقف الجديد، متمنين له خدمة مثمرة، ومشددين على أنهم لمسوا منذ اللحظة الأولى روح الأبوة والتواضع في شخصه.