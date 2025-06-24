شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ساعات الدراسة بالمدارس الفنية المطبقة للجدارات المهنية للعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس النوعية بالتعليم الفني (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي) نظام السنوات الثلاث للمناهج القائمة على الجدارات المهنية لجميع البرامج التي يتم تطبيقها بداية من العام الدراسي 2025/2026م ، وذلك بعد إضافة وحدة للجدارات البيئية بموجب ساعة واحدة أسبوعيا للصف الأول.

وحدد وزارة التربية والتعليم تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس لنوعيات التعليم الفني (صناعي - تجاري - فندقي - زراعي) ، كالاتي:

اللغة العربية:عدد ساعات الصف الاول الثانوي 3 ساعاتعدد ساعات الصف ااثاني الثانوي 3 ساعاتعدد ساعات الصف الثالث الثانوي 3 ساعات ـ اللغة الانجليزية:عدد ساعات الصف الاول الثانوي 3 ساعاتعدد ساعات الصف ااثاني الثانوي 3 ساعاتعدد ساعات الصف الثالث الثانوي 3 ساعات ـ رياضيات عامة:عدد ساعات الصف الاول الثانوي 2 ساعاتعدد ساعات الصف ااثاني الثانوي2 ساعاتعدد ساعات الصف الثالث الثانوي 2 ساعاتالحاسب الألىعدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة ـ الفيزياء العامةعدد ساعات الصف الاول الثانوي 2 ساعاتعدد ساعات الصف ااثاني الثانوي 2 ساعاتعدد ساعات الصف الثالث الثانوي 2 ساعاتالكيمياءعدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة ـ التربية الرياضية عدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة.عدد ساعات الصف ااثاني الثانوي ساعة واحدة.عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعة واحدة.التربية الدينيةعدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعتين.عدد ساعات الصف ااثاني الثانوي ساعتين.عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعتين.الدراسات الاجتماعيةعدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة التربية الوطنية:عدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة

زيادة الاعمال والابتكار

عدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة.

عدد ساعات الصف ااثاني الثانوي ساعة واحدة.

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعة واحدة.

التوجيه والارشاد المهني:عدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة.عدد ساعات الصف الثاني الثانوي ساعة واحدة.عدد ساعات الصف الثالث الثانوي ساعة واحدة.الجدارات البيئيةعدد ساعات الصف الاول الثانوي ساعة واحدة ثانيا / الجدارات الفنيةالمعارف القنية التخصصيةعدد ساعات الصف الاول الثانوي 8 ساعات.عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 9 ساعات.عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 9 ساعات.

المهارات التطبيقية والعلمية

عدد ساعات الصف الاول الثانوي 16ساعة.

عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 16 ساعة.

عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 16 ساعة.

إجمالي الجدارات الفنيةعدد ساعات الصف الاول الثانوي 24 ساعة.عدد ساعات الصف الثاني الثانوي 25ساعة .عدد ساعات الصف الثالث الثانوي 25ساعة.

الجدير بالذكر أن العام الدراسى المقبل 2025،2026 ينطلق يوم 20 سبتمبر 2025.