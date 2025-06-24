شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه التمثيل العمالى بالخارج بالتواصل مع الشركات لتوفير فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر «الفيديو كونفرانس» ، مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، التابعين لوزارة العمل، وحثهم على المزيد من العمل، وتكثيف الجهود، والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية.

وأكد الوزير أنه سيواصل عقد الإجتماعات الشهرية معهم بهدف التواصل والوقوف على كل المستجدات بشأن أنشطة ودور المكاتب، موجهًا بأهمية التواصل مع الشركات، لتوفير فرص عمل للشباب المصري، موضحًا أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال وسوق العمل الخارجية.

كما وجه "جبران" بأهمية عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وبتشريعات وقرارات العمل داخل البلد التي يعملون فيها، وإزالة أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم.

واستمع الوزير من الملحقين العماليين بالجهود المبذولة وطبيعة العمل الخاصة بكل دولة يتواجد فيها مكتب تمثيل عمالي، ووجه الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالإستمرار في إعداد تقرير شهري عن نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لمناقشته في الاجتماع الشهري ، للتواصل والتنسيق في كافة الملفات التي تخص نشاط "التمثيل العمالي" بالخارج .