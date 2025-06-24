شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال المهندس عادل النجار في برقيته: "يطيب لي سيادة الرئيس وأمتُنا العربية والإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان.. داعين المولى عزّ وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلّل خطاكم وجهودكم البنّاءة لمواصلة مسيرة عطائكم، حتى تتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبلٍ زاهر".

وبعث محافظ الجيزة، برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الأوقاف، وشيخ الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية، والوزراء والمحافظين، أعرب فيها عن تهنئته المقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وأن يوفّق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

وتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة العام الهجري الجديد.