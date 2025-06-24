شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع "جرين شرم": مشروع تطوير قرية الغرقانة تضمن 51 وحدة بتكلفة 110 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، تفاصيل مشروع تطوير قرية الغرقانة، لافتا إلى أنها جزء من خطة متكاملة لدعم السكان المحليين.

وأشار إلى أن المشروع هو بمثابة نموذج ينفذ لأول مرة فى جمهورية مصر العربية وله طابع بيئي واقتصادى، ويأتى ضمن محور من محاور مشروع "جرين شرم".

ولفت إلى أن المشروع يتضمن 51 وحدة، والمساحة الاجمالية للمشروع: 75 ألف م ٢، ومساحة الوحدة: 124 م٢، وبلغت مدة التنفيذ 12 شهر.

وأكد أن الوحدات تراعي الطابع البدوي ومبادئ الاستدامة في التصميم والتنفيذ، وتبلغ تكلفة التطوير لقرية الغرقانة 110 ملايين جنيه.

ومن جانبه، لفت المهندس وديع مراد - الاستشاري المشرف على مشروع الغرقانة، أن تصميم الوحدات يلبى احتياج البدو المحليين، لافتا إلى أن التخطيط العام للمشروع يراعي الاستدامة وتتضمن مرافق وخدمات ، خزانات مياة وخزانات صرف، ومناطق جمع قمامه، ومراكز تجمع بحرم الشاطئ ، وطاقة كهربائية لكل وحدة.

وجاء تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، فى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث تم عمل الجسات التأكيدية لتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة، بما يدعم الاستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية من خلال تطوير الوحدات السكنية لأهالي القرية.

وشهدت محمية نبق العديد من أعمال التطوير والتى تحقق الحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة البيئية عالميا.

وتطوير القرية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتغيير النظرة نحو المحميات الطبيعية في مصر، لتتحول إلى أماكن يمكن للمواطنين الاستمتاع بها بطريقة تضمن الحفاظ على ما تذخر به من تنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية مميزة، وبما يحافظ على استدامتها من أجل الاجيال القادمة، حيث بدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة رحلة ملهمة لتطوير المحميات الطبيعية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتنفيذ أنشطة وخدمات بها، مع إشراك حقيقي للمجتمعات المحلية للمحميات في عملية التطوير، باتاحة الفرصة لتقديم موروثاتهم الثقافية وتقاليدهم ومنتجاتهم المحلية، للحفاظ عليها، بما يوفر فرص عمل لهم وعائد اقتصادي وثقافي.