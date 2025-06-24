شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تواصل أعمال التقصى والتحصين بمزارع وأسواق الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مديريات الطب البيطري في المحافظات تنفيذ حملات التقصي الوبائي والتحصين والرقابة البيطرية داخل أسواق ومزارع الدواجن، بهدف ضمان حماية الصحة العامة وسلامة الإنتاج الداجني.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة جهود الرصد والتقصي للامراض الوبائية والمعدية وتحصين الطيور ومزارع الدواجن والتربية المنزلية لحماية الثروة الداجنة في مختلف المحافظات.

وأشار الأقنص إلى أن أعمال التقصي والترصد والتحصين يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية، من خلال مديريات الطب البيطري، في إطار حرص وزارة الزراعة لتطبيق خطة وطنية شاملة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي للثروة الداجنة.

وأوضح انه تم تحصين 117,554 طائرًا متنوعًا ضد الأمراض الوبائية المختلفة، في محافظة كفر الشيخ، فضلا عن تحصين 470 أرنبًا ضد التسمم الدموي الفيروسي، إضافة الى سحب عينات ما قبل البيع من 16 مزرعة، وتطهير 3 أسواق و9 رياشات، وإصدار 51 تصريح نقل لـ60,000 طائر، دون رصد أي بؤر مرضية، لافتا إلى مواصلة مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، متابعة الوضع الصحي للمزارع، حيث تم تحصين 99,500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، في إطار جهود وقائية لمنع انتشار المرض.

وقال إنه في محافظة الغربية، تم علاج 3100 طائر ضمن قافلة بيطرية علاجية بقرية شبرانباص، بالإضافة إلى سحب 5 عينات ما قبل البيع وتحليلها بالمعمل المرجعي، لافتا إلى أنه تم في محافظة الشرقية ايضا، إجراء سحب 231 عينة من 27 مزرعة لقياس التتر المناعي، وإصدار 62 تصريح ذبح لـ217,181 طائرًا، وتحقيق تغطية تطعيمية شملت 12,000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور.

وتابع انه تم سحب 40 عينة من مزارع نطاق مركز فايد بمحافظة الاسماعيلية، ضمن خطة التقصي النشط، وإصدار 50 تصريح نقل طيور حية، وذلك استكمالًا لجهود حماية واستدامة قطاع الدواجن بالمحافظة، ذلك فضلا عن تنفيذ فرق التقصي الوبائي بمحافظة السويس زيارة لسوق الأحد بقرية الألبان الجديدة، حيث تم التأكد من خلو الطيور المعروضة من أي أمراض وبائية، في إطار المتابعة الدورية للأسواق المفتوحة.