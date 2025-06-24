شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كوكب المشتري فى اقتران شمسى والان مع تفاصيل الخبر

يمر كوكب المشتري اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالقرب من الشمس في السماء على الجانب المقابل للأرض في نظامنا الشمسي عند الساعة 06:06 مساءً بتوقيت مكة (03:06 مساءً بتوقيت جرينتش).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الاقتران الشمسي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع كوكب أو جرم سماوي في خط رؤية مباشر مع الشمس من وجهة نظر الأرض، مما يجعل رصده بصرياً صعباً أو مستحيلاً بسبب وهج الشمس الساطع.

عند أقرب مسافة ظاهرية سيبتعد المشتري حوالي 0.8 درجة فقط عن الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تماماً لعدة أسابيع قبل وبعد هذا التاريخ بسبب سطوع الشمس.

في الوقت نفسه سيكون المشتري بعيداً عن الأرض حيث يقع في الإتجاه المعاكس تماماً بالنسبة لنا على مسافة تبلغ حوالي 6.16 وحدة فلكية (921,522,884 كيلومتر).

لو كان بالإمكان رؤية المشتري في هذا الوقت لظهر صغيراً وخافتاً جداً بسبب هذه المسافة الشاسعة حيث سيكون قطره الظاهري حوالي 31.3 ثانية قوسية.

رغم عدم إمكانية رصد الاقتران الشمسي بالعين المجردة أو التلسكوبات الأرضية تسمح التقنيات الحديثة في مرصد سوهو الفضائي بمشاهدة ومتابعة الظاهرة، كما يظهر في الصورة المتاحة على الرابط:

https://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/

الخطوط الأفقية التي تظهر على جانبي كوكب المشتري في صور سوهو هي تشوهات ناتجة عن سطوع الكوكب الذي يؤثر على حساسات CCD المخصصة للتصوير ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة بشكل أكبر مع كوكب الزهرة.

تتعدى أهمية متابعة الاقترانات الشمسية مجرد المراقبة إذ تساعد هذه المراصد الفضائية في دراسة تأثيرات النشاط الشمسي والرياح الشمسية على الكواكب بالإضافة إلى مراقبة المركبات الفضائية التي قد تتأثر إشعاعياً خلال مرورها خلف الشمس.

يذكر أن المشتري يدور حول الشمس في مدار متوسط مسافته حوالي 5.2 وحدة فلكية ويحدث الاقتران عندما يصطف المشتري والشمس تقريباً في نفس خط الرؤية من الأرض. تستمر فترة عدم رؤية المشتري عدة أسابيع حول تاريخ الاقتران ما يشكل تحدياً للرصد لكنه فرصة لعلماء الفلك لمتابعة الظواهر الشمسية عن قرب.