شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة مار مرقس الرسول بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحوال الرعوية لكنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور.

وبدأ صاحب الغبطة الزيارة بمنح أسرار التنشئة لأحد أبناء الكنيسة، ثم ترأس صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد شفيع الرعية، حيث شارك في الصلاة والاحتفال الأب مينا مسعود، راعي الكنيسة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا جميع الحاضرين ببدء صوم الآباء الرسل، متأملًا في بعض المحطات من حياة القديس مرقس الرسول، مؤكدًا أن الكنيسة يجب أن تكون كالأسرة.

كذلك، تأمل غبطة أبينا البطريرك في إنجيل الأحد الرابع من شهر بؤونة "محبة الأعداء"، طالبًا من الجميع التحلي بالغفران، والتسامح، ومحبة الآخر.

وعقب القداس الإلهي، افتتح بطريرك الأقباط الكاثوليك قاعة البابا القديس يوحنا بولس الثاني للخدمات، التابعة للرعية، لخدمة الأنشطة والفعاليات المختلفة داخل الكنيسة، حيث قدم غبطته كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، ومثمنًا جميع مجهوداتهم المبذولة.