شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية: نستلهم منها الإرادة والان مع تفاصيل الخبر

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1447 هـ.

ونصت البرقية المرسلة إلى رئيس الجمهورية على:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1447هــ .. أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. راجين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على الشعب المصرى العظيم .. وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية .

ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة.. بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل جسدها وتحلى بها صاحبها.. المصطفى صلى الله عليه وسلم نستلهم منها صلابة الإرادة أمام التحديات.. ونؤكد أن ما تحقق فى مصرنا الغالية بقيادتكم الحكيمة من أمن وإستقرار وبناء وتمكين للحق وتثبيت لأركان وهوية الدولة هو إمتداد للمعانى السامية التى حملتها الهجرة النبوية الشريفة.

كما بعث برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى- رئيــس مجلس النواب بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.

والتى جاء نصها:

بمناسبة الإحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1447 هـ يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم.. بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته.. أن يكلل مسيرة مؤسستنا التشريعية العريقة بالتوفيق والسداد.

إننا نستوحى من تلك الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية.. من تعاليم التعايش والإخاء ونستلهم من سيرته.. قيم السماحة والوسطية والإعتدال.. تلك التعاليم والقيم التى تُمثل دافعاً لمواصلة البذل والعطاء.. من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.

البرقية المرسلة إلى رئيس مجلس الشيوخ:

وأرسل وزير الداخلية" برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق- رئيــس مجلس الشيوخ.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ..جاء بها:-يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب العام الهجرى الجديد 1447هــ أن أتقدم لسيادتكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نستلهم من إحتفالنا بتلك الذكرى العطرة.. الإرادة والعزيمة للوفاء برسالتنا الوطنية السامية.. ومواصلة التكاتف والتآزر إنطلاقاً من الإدراك الواعى بقيمة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.. من أجل مستقبل يحدوه الإزدهار والإستقرار.

البرقية المرسلة إلى رئيس شيخ الأزهر:

ووجه وزير الداخلية" برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. جاء بها: يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447هــــ أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى. تُجسد الهجرة النبوية الشريفة وأحداثها للأمة الإسلامية عبر الزمان

معانى الإخلاص والتضحية والثبات على المبادئ.. ونستلهم منها العزم على مواصلة العطاء.. لحماية حاضر هذا الوطن وتأمين تاريخه ومستقبله سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف .. بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

البرقية المرسلة إلى رئيس مجلس الوزراء:وأرسل "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتورمصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء..بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. جاء بها: يطيب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447هـ .. أن نُعرب لســيادتكـم عن أصــدق التهانـى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.يأتى إحتفالنا بهذه المناسبة العطرة فى كل عام.. نبراساً تتوهج فى ظلاله قيم التضحية والفداء وحافزاً لمواصلة البذل والعطاء .. فى سبيــل تعضيـد ركائـز الدولـة وإنطلاقهـا لتحقيـق المزيـد مــن النجاحات.. أدام الله على مصر الكنانة بفضله نعمة الأمن والإستقرار .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

البرقية المرسلة إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة:

وبعث وزير الداخلية" برقية تهنئة للفريق/ أحمـد فتحى خليفــــــة- رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. جاء بها:-يسعدنى وهيـــئة الشــــرطة.. بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447هـــ.. أن نُــــعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. عن أصــدق التهانــى وأسمــى الأمانـى .

إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغراء.. التى تؤكد أن الثبات على المبادئ ومواصلة التضحية.. هما السبيل لتحقيق الأهداف السامية.. فإننا نتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عاماً زاهراً بالإنجازات.. حافلاً بالعطاء مكللاً بالتوفيق والسداد.. لمسيرة مؤسستنا العسكرية العريقة.. فى ترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء .. لمصر الكنانة على مر الزمان.

البرقية المرسلة إلى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى :

وبعث برقية تهنئة للفريق أول/عبــدالمجيـــد صقــــر - القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. جاء بها:-يطيب لى وهيئة الشرطة.. بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447هـ .. أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

إن إحتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.. يحمل دروساً عظيمةتمثل حافزاً لمواصلة العطاء فى الذود عن أمن مصر.. والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها.. بإيمان راسخ بأن المثابرة والتضحية هما السبيل لتحقيق الأهداف.. حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً.. إنــه تعالـى نعــم المـولـى ونعـم النصـير.

البرقية المرسلة إلى وزير الأوقاف:

وأرسل برقية تهنئة للدكتور/ أســامة الأزهـــــرى - وزير الأوقاف.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447هــ .. أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.ونحن نستقبل عاماً هجرياً جديداً.. ونرجوه عام خير وبركة لمصرنا الغالية ولسائر شعوب الأمة الإسلامية.. فإننا نثمن غالياً جهودكم المباركة فى خدمة الدعوة ونشر الفكر المستنير.. وصون المنابر من الغلو والتطرف.. وتعزيز رسالة المسجد فى بناء الإنسان والمجتمع.. ونتوجه للمولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم المخلصة بالتوفيق والسداد.

البرقية المرسلة إلى مفتى الجمهورية :

ووجه وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور/ نظــير عيــاد- مفتى جمهــورية مصر العربية.. بمناسبة العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. جاء بها:-يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447هــــ.. أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى.ونحن فى ظلال هذه المناسبة المباركة نتوجه للمولى العزيز القدير بخالص الدعاء.. أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم.. فى بيان صحيح الدين إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

البرقية المرسلة إلى للقيادات والضباط والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية:

كما بعث وزير الداخلية" برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية.. جاء بها:-يسرنى مع قرب حلول العام الهجرى الجديد 1447 هـ.. أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.تحمل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة فى طياتها.. معانى الذود عن القيم وسمو المقصد.. وصدق العزيمة فى نصرة الحق وصون الأمانة وهى ذاتها التى تجسدونها فى ميادين الشرف.. بما تحملونه من عزم لا يلين وإيمان لا يتزعزع ويقظة لا تغفو.. من أجل ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار على إمتداد ربوع الوطن.. لتسطروا بجهودكم المتواصلة وتضحياتكم المتفانية.. صفحة ناصعة فى سجلات العطاء الوطنى.. ستظل على مر العصور شاهدة على نبل الرسالة وشرف الصمود.