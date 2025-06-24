شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع إسرائيل: أصدرنا تعليمات بالرد على انتهاك إيران وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي "بـ الرد بقوة على انتهاك إيران المزعوم لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف للنظام في قلب طهران" بعد اطلاق صاروخان باليستيان من إيران على إسرائيل بعد أن كان من المفترض أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتم اعتراضهما، وفقا لصحيفة تايمز اوف إسرائيل.

وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ.. وليبرمان يدعو لضرب إيران بعد قصف صاروخي

وفي الوقت نفسه ، دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان لرد فوري على القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

وتأتي الاخبار بعد ساعات قليلة من تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ايران وإسرائيل على وقف اطلاق النار مشيرا الى ان التهدئة جاءت بعد تصعيد خطير في المنطقة، وطلب من الجانبين عدم انتهاكه، مما أثار الآمال في إنهاء الحرب المستمرة منذ 12 يوما حتى مع ورود تقارير عن هجمات في البلدين، وكتب على موقع "تروث سوشيال": "لقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. من فضلكم لا تنتهكوه!"

وفي منشور آخر، قال ترامب ان طهران وتل ابيب جاءتا اليه وقالا "نريد السلام" بعد ان صرح سابقا ان البلدين توصلا لاتفاق وقف اطلاق نار شامل وكامل، وكتب الرئيس الأمريكي قائلا: "جاءتني إسرائيل وإيران، في وقت واحد تقريبًا، وقالتا: سلام!". كنت أعلم أن الوقت قد حان. العالم، والشرق الأوسط، هما الرابحان الحقيقيان! سيشهد كلا البلدين حبًا وسلامًا وازدهارًا هائلين في مستقبلهما"

وتابع دونالد ترامب: "لديهما الكثير ليكسباه، ومع ذلك، سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق الحق. مستقبل إسرائيل وإيران غير محدود، ومليء بالوعود العظيمة. بارك الله فيكما!"