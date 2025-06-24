شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النظام القديم: امتحان اللغة الثانية سهل وفى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" عن ارتياحهم عقب أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، دون تعقيد.

وخرج الطلاب من لجان مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة – الدقي في تمام الحادية عشرة صباحًا، مبتسمين ومتبادلين التعبيرات الإيجابية، وسط حضور أولياء الأمور الذين استقبلوهم بالاطمئنان والدعوات. كما قال إحدى الطالبات: "الامتحان بصراحة سهل جدًا، الاختيارات واضحة، وحتى الأسئلة المقالية كانت مباشرة، ومش صعبين".

جدير بالذكر أن الامتحان يتكون من 31 سؤالًا، منها سؤالان مقاليان و29 اختيارًا من متعدد، بإجمالي 40 درجة، مع مراعاة التوزيع بين المستويات المعرفية المختلفة، كما أكدت وزارة التربية والتعليم.

وأشارت غرفة العمليات إلى سير الامتحان دون تسجيل أي شكاوى أو مشكلات تنظيمية تُذكر، ما عزز شعور الطلاب بأن البداية في المواد المضافة للمجموع كانت مطمئنة.



