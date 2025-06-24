شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة المتهمة فى حادث دهس 4 أسر بالتجمع الخامس تعرض الصلح مع عائلات الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت أسرة السيدة المتهمة بدهس 4 أسر في حي النرجس بالتجمع الخامس، مع أسر المجني عليهم لعرض الصلح ودفع الدية المناسبة لإتمام التصالح.

كانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهمة في حادث حي النرجس بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة في حادث حي النرجس بالتجمع الخامس، أن السيدة دهست 4 أسر وليست أسرة واحدة، وتسبب ذلك في وفاة سيدة وإصابة آخرين.

حادث مأساوي في التجمع الخامس.. سيدة تدهس أسرًا داخل حديقة بحي النرجس

وكشفت التحقيقات أن عدد من السيدات وأطفالهن تجمعوا داخل حديقة قريبة من مقر عملهن بصحبة أطفالهن، لكنهم فوجئوا بالسيارة تقتحم عليهم مجلسهن داخل الحديقة.

وأضافت التحقيقات أن المصابين بينهم سيدات وأطفال، تم نقلهم جميعا للمستشفى.

وشهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة حادثًا مأساويًا، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة مجموعة من السيدات أثناء تنزّههم، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة آخرين من 4 أسر.

حادث دهس في حي النرجس بالتجمع الخامس يودي بحياة سيدة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم في أحد شوارع حي النرجس، ووجود عدد من المصابين والضحايا.

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن سيارة خاصة تقودها سيدة فقدت السيطرة على عجلة القيادة ودهست سيدات خلال تنزّههم.

أسفر الحادث عن مصرع سيدة في الحال، بينما نُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.