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مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية بأسيوط

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:47 ص

واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرتين إجراميتين بنطاق محافظة أسيوط تضم (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات ، سلاح ، سرقة بالإكراه ، بلطجة ") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .  

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف البؤرتين بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم ، وبحوزتهم ( 30 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش , شابو , أفيون ، هيروين" – 27 قطعة سلاح نارى " 11 بندقية آلية , 15 بندقية خرطوش ،  طبنجة") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة ( 15) مليون جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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