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طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 1/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 3/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 4/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 5/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 6/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 7/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 8/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 9/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 10/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 11/12
  • طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الثانية 12/12

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 09:00 ص

بدأ طلاب الثانوية العامة نظام قديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع ويتضمن الامتحان 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا وتعتبر المادة ضمن المواد المضافة للمجموع ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

وبدأ طلاب الثانوية بـ مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجارى، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين، فى النظامين الجديد والقديم امتحان اللغة العربية ورقة ثانية.

الاجراءات التأمينية للطالبات
الاجراءات التأمينية للطالبات

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

امتحان اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة
امتحان اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة

 

امتحان اللغة الاجنبية الثانية
امتحان اللغة الاجنبية الثانية

 

انتظار بدء الامتحان
انتظار بدء الامتحان

 

تفتيش الطالبات قبل دخول الامتحان
تفتيش الطالبات قبل دخول الامتحان

 

دخول الطالبات الامتحان
دخول الطالبات الامتحان

 

دخول الطالبة لاداء الامتحان
دخول الطالبة لاداء الامتحان

 

دخول امتحان اللغة الاجنبية الثانية
دخول امتحان اللغة الاجنبية الثانية

 

طالبات يراجعن الامتحان
طالبات يراجعن الامتحان

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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