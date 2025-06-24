شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام قديم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع على أن يبدأ الامتحان من التاسعة حتى 11 صباحاً، ويتضمن الامتحان 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا وتعتبر المادة ضمن المواد المضافة للمجموع ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 فى النظام القديم، امتحان جميع المواد كمواد مضافة للمجموع عدا الاقتصاد والاحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، أما اللغة الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية جميعها مواد أساسية مضافة للمجموع عكس طلاب النظام الجديد فهذه المواد تم دمج الجيولوجيا مع الأحياء وخروج اللغة الثانية من المجموع والغاء مادتا الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

ويؤدى قرابة 45 ألف طالب وطالبة الامتحان فى النظام القديم.



الاجراءات التأمينية للطالبات



امتحان الثانوية العامة



امتحان اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة



امتحان اللغة الاجنبية الثانية



انتظار بدء الامتحان



تفتيش الطالبات قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات الامتحان



دخول الطالبة لاداء الامتحان



دخول امتحان اللغة الاجنبية الثانية



طالبات يراجعن الامتحان