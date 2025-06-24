شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة النظام القديم على امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

توافد، منذ قليل، اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، طلاب الثانوية العامة "النظام القديم" على لجان امتحاناتهم، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك داخل مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات بشارع الثورة – الدقي، وسط أجواء تنظيمية هادئة وتواجد إداري مكثف لتأمين دخول الطلاب إلى اللجان.

ويُعقد الامتحان من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا، وتُعد مادة اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية المضافة للمجموع، ويتضمن الامتحان 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 40 درجة، تُوزّع بواقع 34 درجة للاختيارات و6 درجات للأسئلة المقالية.



جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم، يؤدي امتحان جميع المواد كمواد مضافة للمجموع عدا الإقتصاد والأحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، أما اللغة الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية جميعها مواد أساسية مضافة للمجموع عكس طلاب النظام الجديد فهذه المواد تم دمج الجيولوجيا مع الأحياء وخروج اللغة الثانية من المجموع والغاء مادتا الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.



الاجراءات التأمينية للطالبات



امتحان الثانوية العامة



امتحان اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة



امتحان اللغة الاجنبية الثانية



انتظار بدء الامتحان



تفتيش الطالبات قبل دخول الامتحان



دخول الطالبات الامتحان



دخول الطالبة لاداء الامتحان



دخول امتحان اللغة الاجنبية الثانية



طالبات يراجعن الامتحان



مراجعة ما قبل الامتحان



