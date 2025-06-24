شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصا على جنسية أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية رقم 947 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018، قرر أؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم السيد محمد إبراهيم السيد دسوقي وآخرهم السيد محمد وهيب محمد عطية المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.مادة 2 بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 948 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية قرر مادة 1 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم السيد أحمد محمد رزق عبد الجليل وآخرهم السيد مراد أحمد حافظ زكى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة 2 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .