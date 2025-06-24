شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة اختبارات القدرات: وضع بنوك أسئلة وإتاحة qr كود بنماذج استرشادية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أنه تم البدء فى وضع نماذج أسئلة لاختبارات القدرات لتجهيز بنوك الأسئلة ووضع أكثر من نموذج للامتحانات خاصة وأنها تعقد على أيام مختلفة، موضحا أن سيتم إتاحة qr كود للطلاب بموقع المجلس الأعلى للجامعات يضم نماذج استرشادية لامتحانات القدرات لتعريف الطلاب بشكل الاختبار، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالأدوات التي يجب على الطلاب احضارها خلال أداء اختبارات القدرات وفق طبيعة كل كلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن اختبارات القدرات تُعد من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تستهدف الاختبارات قياس مدى استعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراتهم واستعداداتهم، كما أنها تساعد على اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والعملية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب وطبيعة مواهبهم وقدراتهم.