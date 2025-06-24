شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، فتح الباب لتلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2025.

ويقدم الخليج 365 أهم 5 خطوات لمسار التظلم :-

1- التظلمات مستمرة لمدة 15 يوما بداية من 24 يونيو حتى 10 يوليو مع مراعاه تخلل الفترة يومان اجازة رسمية .

2- التقدم بالتظلم بمقر ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وعددهم 20 إدارة تعليمية.

3- رسم التظلم خمسة وثلاثون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

4- سيتم تحديد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الإعدادية الرياضية بجوار مديرية التربية والتعليم بالزقازيق.

5- ويسمح للطالب و ولي أمره فقط بالاطلاع علي صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.

يذكر ان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بنسبة نجاح 82.5%

حيث ادي امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية ، التي انطلقت الخميس 29 مايو الماضي حتى الأربعاء 4 يونيو الجاري، بمشاركة 154 الف 275 طالبًا وطالبة موزعين على 818 لجنة بـ20 إدارة تعليمية.